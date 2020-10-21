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Простуда

Потеря обоняния: всегда ли виноват коронавирус

© CC0 / Pixabay / Mojpe
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32089990/poterya-obonyaniya-vsegda-li-vinovat-koronavirus.html

Потеря обоняния возникает как побочный эффект при многих заболеваниях. Но интерес к этому симптому возрос из-за возможности его появления и при коронавирусе.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Коронавирусная инфекция — далеко не единственная причина утраты обоняния, заявил в эфире радио Sputnik отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе", — сказал он.

Существенным отличием можно считать то, что при COVID-19 временная потеря обоняния проходит гораздо медленнее, чем при ОРЗ.

Мужчина в маске. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Maxime Blinov
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В последнее время обеспокоенность людей из-за нынешней эпидемиологической ситуации существенно возросла, они склонны видеть в любом проявлении простудного заболевания признаки инфицирования коронавирусом. В этой ситуации очень важно при появлении таких симптомов как потеря возможности различать запахи и вкусы, в первую очередь исключить заражение коронавирусом, а именно, пройти тест.

Если коронавирус не подтвердится, а обоняние и вкус все-таки не восстанавливаются, для точного определения диагноза нужно немедленно обращаться к врачу. Эксперт также напомнил о недопустимости самолечения даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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