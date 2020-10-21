Потеря обоняния: всегда ли виноват коронавирус

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Коронавирусная инфекция — далеко не единственная причина утраты обоняния, заявил в эфире радио Sputnik отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе", — сказал он.
Существенным отличием можно считать то, что при COVID-19 временная потеря обоняния проходит гораздо медленнее, чем при ОРЗ.
Если коронавирус не подтвердится, а обоняние и вкус все-таки не восстанавливаются, для точного определения диагноза нужно немедленно обращаться к врачу. Эксперт также напомнил о недопустимости самолечения даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>