08:11 21 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.09
  • USD17.00
  • RUB0.22
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Коронавирус под микроскопом

Ученые обнаружили уязвимость у коронавируса

REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
Получить короткую ссылку
265 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31769654.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32093580/uchenye-obnaruzhili-uyazvimost-u-koronavirusa.html

Сразу две группы исследователей нашли новый способ блокировать коронавирус. Это открытие может помочь в разработке эффективного лекарства.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Группа ученых из Польши и США нашла метод "заблокировать" коронавирус, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, сообщает РИА Новости.

Польским ученым удалось воздействовать на фермент вируса SARS-CoV-2 PLpro. Отмечается, что этот фермент не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, связанных с иммунным ответом организма.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Эксперт рассказал, как быстро у переболевших коронавирусом исчезают антитела
Выяснилось, что наиболее эффективно на этот фермент влияют два ингибитора — VIR250 и VIR251. Они способны найти и блокировать только коронавирусный фермент, не задевая другие белки.

Такие свойства SARS-CoV-2 PLpro делают его мишенью для ряда противовирусных препаратов.

К похожему выводу пришла группа американских ученых. Они выяснили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV обладают одинаковой уязвимостью. Исследователи выделили фермент Tom70, который также стимулирует репликацию вирусов, но теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.

Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил в комментарии РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Это может сработать. Коронавирус понятие очень большое, в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус", — отметил ученый.

По мнению экспертов, значимость этих открытий пока сложно оценить. Не стоит ждать появления нового лекарства уже завтра, но в долгосрочной перспективе данные исследования могут помочь в борьбе с коронавирусом. В любом случае, открытие представляет ценность, как и любое новая информация о коронавирусе, так как известно о нем далеко не все. Ну а разработка эффективных лекарств на основе этих открытий потребует много времени.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рецепт выживания от Андрея Тарусова.
Фото - "Оставайтесь дома". Инструкция по защите от коронавируса в стиле пин-ап
Перехват на рассвете: ночные учения летчиков авиаполка .
Видео - Перехват на рассвете: "нарушителя" принудили к посадке
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться