Ученые обнаружили уязвимость у коронавируса

Сразу две группы исследователей нашли новый способ блокировать коронавирус. Это открытие может помочь в разработке эффективного лекарства.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Группа ученых из Польши и США нашла метод "заблокировать" коронавирус, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, сообщает РИА Новости.

Польским ученым удалось воздействовать на фермент вируса SARS-CoV-2 PLpro. Отмечается, что этот фермент не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, связанных с иммунным ответом организма.

Выяснилось, что наиболее эффективно на этот фермент влияют два ингибитора — VIR250 и VIR251. Они способны найти и блокировать только коронавирусный фермент, не задевая другие белки.

Такие свойства SARS-CoV-2 PLpro делают его мишенью для ряда противовирусных препаратов.

К похожему выводу пришла группа американских ученых. Они выяснили, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV обладают одинаковой уязвимостью. Исследователи выделили фермент Tom70, который также стимулирует репликацию вирусов, но теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.

Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил в комментарии РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Это может сработать. Коронавирус понятие очень большое, в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус", — отметил ученый.

По мнению экспертов, значимость этих открытий пока сложно оценить. Не стоит ждать появления нового лекарства уже завтра, но в долгосрочной перспективе данные исследования могут помочь в борьбе с коронавирусом. В любом случае, открытие представляет ценность, как и любое новая информация о коронавирусе, так как известно о нем далеко не все. Ну а разработка эффективных лекарств на основе этих открытий потребует много времени.

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