Третья волна COVID-19: ее угрозу уже осознают

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа приводит к мысли, что дальнейшее развитие событий зависит от того, будут ли изобретены эффективные лекарства или вакцины.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Польше нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте страны в среду.

В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев.

В среду был зафиксирован суточный рекорд – 10 040 новых заболевших.

Число выявленных носителей COVID-19 с начала эпидемии превысило 200 тысяч.

"Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением - со второй волной, и нужно сказать здесь также, что, возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19", - сказал Моравецкий.

"Наша стратегия и принцип - прежде всего так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19", - добавил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova