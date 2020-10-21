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Волна.

Третья волна COVID-19: ее угрозу уже осознают

© REUTERS / Andrew Couldridge
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2156)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32107005/tretya-volna-covid-19-ee-ugrozu-uzhe-osoznayut.html

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа приводит к мысли, что дальнейшее развитие событий зависит от того, будут ли изобретены эффективные лекарства или вакцины.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Польше нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте страны в среду.

Медицинский работник в машине скорой помощи в Варшаве, архивное фото.
© AP Photo / Czarek Sokolowski
COVID-19: полсотни районов в Польше - в "красной" и "желтой" зонах

В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев.

В среду был зафиксирован суточный рекорд – 10 040 новых заболевших.

Число выявленных носителей COVID-19 с начала эпидемии превысило 200 тысяч.

"Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением - со второй волной, и нужно сказать здесь также, что, возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19", - сказал Моравецкий.

"Наша стратегия и принцип - прежде всего так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19", - добавил он.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2156)

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