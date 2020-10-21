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Встреча Путина с членами правления РСПП. 21 октября 2020.

Путин: восстановление мировой экономики неустойчиво, пандемия может создать новые вызовы

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2156)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32107930/putin-vosstanovlenie-mirovoy-ekonomiki-neustoychivo-pandemii-mozhet-sozdat-novye-vyzovy.html

Глава российского государства подчеркнул сложность эпидемической ситуации в России и зарубежных странах.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии еще неустойчивы, она еще может столкнуться с острыми проблемами, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Процессы восстановления мировой экономики... еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами. Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы", - сказал Путин.

Михаил Мишустин.
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Мишустин рассказал о непростой ситуации с коронавирусом в России
Кроме того, вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что тоже сказывается на работе целых секторов экономики, указал российский лидер.

Ключевым посылом в работе как бизнеса, так и государства всегда должна быть защита жизни и здоровья россиян в период пандемии, подчеркнул президент.

"В центре внимания всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей, это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается наша работа в период эпидемии", - отметил Путин.

Он добавил, что в этот сложный период важна слаженная работа бизнеса, государства и общественных организаций.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2156)


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