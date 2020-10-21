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Замаскированное потребление.

Ученые: алкоголь мешает выработке антител к COVID-19

© Sputnik / Grigoriy Vasilenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32108030/uchenye-alkogol-meshaet-vyrabotke-antitel-k-covid-19.html

Вакцина может уберечь от заражения коронавирусом. Но есть ряд обстоятельства, при которых она может быть неэффективной.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на выработку организмом антител после вакцинации. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Прежде всего разработчик первой вакцины от COVID-19 – "Спутника V" посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации. Спирт оказывает негативное влияние на выработку организмом антител к вирусу.

"Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания", — подчеркнул Гинцбург.

При этом отрицательно на выработку антител влияют любые спиртные напитки, в том числе вино и пиво.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
© Sputnik / Пресс-служба АФК "Система"
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Ещё один значимый фактор – это возраст пациентов. У пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых, поскольку с возрастом реакция иммунной системы становится менее активной.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru выразил другую точку зрения. По его мнению, вакцина может оказаться неэффективной лишь у людей с иммунодефицитом.

Он пояснил, что это связано с трудностями в выработке антител.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", — отметил Альтшейн.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2162)

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