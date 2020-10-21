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Очередь в кассу.

Уберечься от коронавируса: полезный совет врача

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2161)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32110594/uberechsya-ot-koronavirusa-poleznyy-sovet-vracha.html

Вероятность инфицирования наиболее высока в местах большого скопления людей, в частности - в магазинах.

КИШИНЕВ, 21 окт —Sputnik. Иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru рассказал о приеме, позволяющем бороться с нарушителями социальной дистанции в супермаркетах.

По словам медика, очереди на кассах во время пандемии коронавируса представляют особую опасность. Чтобы избежать приближения других покупателей, Болибок рекомендовал ставить тележку с продуктами позади себя.

Мужчина в маске. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Maxime Blinov
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Кроме того, врач посоветовал уделить внимание дезинфекции рук. Лучше всего это сделать перед тем, как начать складывать покупки в пакет, так как обработка антисептиком поможет снизить количество вирусных частиц на принесенных домой продуктах.

Медик также рекомендовал мыть или протирать упаковки купленных товаров дома.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2161)

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