Уберечься от коронавируса: полезный совет врача

Вероятность инфицирования наиболее высока в местах большого скопления людей, в частности - в магазинах.

КИШИНЕВ, 21 окт —Sputnik. Иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru рассказал о приеме, позволяющем бороться с нарушителями социальной дистанции в супермаркетах.

По словам медика, очереди на кассах во время пандемии коронавируса представляют особую опасность. Чтобы избежать приближения других покупателей, Болибок рекомендовал ставить тележку с продуктами позади себя.

Кроме того, врач посоветовал уделить внимание дезинфекции рук. Лучше всего это сделать перед тем, как начать складывать покупки в пакет, так как обработка антисептиком поможет снизить количество вирусных частиц на принесенных домой продуктах.

Медик также рекомендовал мыть или протирать упаковки купленных товаров дома.

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