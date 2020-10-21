Путин о вакцинации россиян от коронавируса и предоставлении препарата другим странам

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Разворачивать вакцинацию против коронавируса необходимо по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (ПСПП).

Российский лидер также назвал условие предоставления вакцины от COVID-19 другим странам.

"Что касается работы на экспорт, это важная задача, но ее, конечно, можно и просто продавать, но лучше решать каким образом: пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины, на их производственных мощностях", - отметил президент в своем онлайн-выступлении перед делегатами съезда РСПП.

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