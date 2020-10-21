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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с членами правления РСПП. 21 октября 2020.

Путин о вакцинации россиян от коронавируса и предоставлении препарата другим странам

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2160)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201021/32112905/putin-o-vaktsinatsii-rossiyan-ot-koronavirusa-i-predostavlenii-preparata-drugim-stranam.html

Глава государства отметил, что в сложившихся эпидемических условиях основная задача - привить граждан РФ.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Разворачивать вакцинацию против коронавируса необходимо по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (ПСПП).

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
© Sputnik / Пресс-служба АФК "Система"
На максимальных мощностях: Путин озвучил решение по выпуску нужного объема вакцины
Российский лидер также назвал условие предоставления вакцины от COVID-19 другим странам.

"Что касается работы на экспорт, это важная задача, но ее, конечно, можно и просто продавать, но лучше решать каким образом: пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины, на их производственных мощностях", - отметил президент в своем онлайн-выступлении перед делегатами съезда РСПП.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2160)

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