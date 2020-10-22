Спасают ли перчатки от COVID-19: врач дал ответ

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Кожные антисептики и перчатки при правильном использовании одинаково эффективны для профилактики инфекционных заболеваний, заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Он также уточнил, что многоразовые матерчатые перчатки от коронавируса не спасают. Наоборот, они способны нести дополнительный риск инфицирования.

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"Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда", - сказал Чуланов.

Инфекционист добавил: когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19.

Снимать перчатки тоже нужно правильно: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы зараженные поверхности остались внутри.

"В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но все-таки мы должны помнить, что перчатки – это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию – мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки", - рассказал главный инфекционист Минздрава России.

По его словам, такое использование перчаток категорически неправильное и может стать дополнительным риском для инфицирования.

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