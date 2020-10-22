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Женщина в защитной маске и перчатках.

Спасают ли перчатки от COVID-19: врач дал ответ

© AP Photo / Francisco Seco
Общество
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Инфекционист Минздрава России рассказал, являются ли перчатки и антисептики равноценными мерами профилактики коронавируса.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Кожные антисептики и перчатки при правильном использовании одинаково эффективны для профилактики инфекционных заболеваний, заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Антисептик в троллейбусе.
© Sputnik / Osmatesco
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Он также уточнил, что многоразовые матерчатые перчатки от коронавируса не спасают. Наоборот, они способны нести дополнительный риск инфицирования.

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"Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда", - сказал Чуланов.

Инфекционист добавил: когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19.

Стиральная машина
© CC0 / Pixabay / stevepb
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Снимать перчатки тоже нужно правильно: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы зараженные поверхности остались внутри.

"В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но все-таки мы должны помнить, что перчатки – это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию – мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки", - рассказал главный инфекционист Минздрава России.

По его словам, такое использование перчаток категорически неправильное и может стать дополнительным риском для инфицирования.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2164)

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