Обед по расписанию: отказ от приема пищи днем может стать причиной заболеваний

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Человек, регулярно забывающий о дневном приеме пищи может серьезно подорвать свое здоровье, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
О пользе и необходимости плотного калорийного завтрака диетологи все еще ведут споры. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи считают обязательным для всех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский.
"Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед – это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.
Игнорируя свои собственные ритмы голода и аппетита, человек обычно переходит на более высококалорийное питание.
"Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой", — подчеркнул Бобровский.
А это ведет к еще большему сбою ритмов питания и появлению новых заболеваний, заключил диетолог.
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