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Обед по расписанию: отказ от приема пищи днем может стать причиной заболеваний

© CC0 / Pixabay / RitaE
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201022/32113001/obed-po-raspisaniyu-otkaz-ot-priema-pischi-dnem-mozhet-stat-prichinoy-zabolevaniy.html

Отказ от обеда или его пропуск из-за обилия навалившейся работы приведет к печальным последствия для всего организма.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Человек, регулярно забывающий о дневном приеме пищи может серьезно подорвать свое здоровье, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

О пользе и необходимости плотного калорийного завтрака диетологи все еще ведут споры. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи считают обязательным для всех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский.

"Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед – это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.

Сэндвич
© Fotolia / Olga Nayashkova
Время обеда: можно выбрать фастфуд, но у него выявилась еще одна опасность
Если пропустить обед днем и остаться голодным, непременно появятся нарушения пищевого поведения. В дальнейшем голод может напомнить о себе сильными позывами аппетита вечером или ночью. А такие поздние приемы пищи уже приведут к перееданию, появлению лишних килограммов, а следом и других сопутствующих заболеваний.

Игнорируя свои собственные ритмы голода и аппетита, человек обычно переходит на более высококалорийное питание.

"Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой", — подчеркнул Бобровский.

А это ведет к еще большему сбою ритмов питания и появлению новых заболеваний, заключил диетолог.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (23)

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