Эксперт прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

Директор центра Гамалеи прокомментировал информацию о том, что скончался один из участников испытаний вакцины от коронавируса, которые проводит компания AstraZeneca.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека со введенной вакциной.

"Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений - вакцинация и смерть - то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству", - уточнил он. © Sputnik / AFK Sistema Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши

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О гибели гражданина Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины британской компании AstraZeneca, ранее сообщило Национальное агентство этой страны по надзору за здоровьем Anvisa. Причина смерти не раскрывается "из соображений этики и конфиденциальности". Нет также информации, получал доброволец плацебо или активный препарат. Комитет по безопасности вакцины предложил продолжить тесты.

"Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное - от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", - отметил Александр Гинцбург.

Вакцину AstraZeneca ученые разрабатывают вместе со специалистами Оксфорда, к третьей фазе испытаний препарата в США приступили в августе.

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