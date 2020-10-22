Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата

В России понимание этой проблемы есть у представителей органов власти и большинства научного сообщества.

КИШИНЕВ, 22 окт -Sputnik. Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия COVID-19, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на заседании Валдайского клуба в четверг.

"Пандемия (COVID-19) связана с изменением климата не только по времени. Полностью поменялся ареал проживания не только переносчиков заразы, но и патогенов, сдвинулся в совсем другие регионы", - сказал Фурсенко.

И это ясно, продолжил он, что это вещи напрямую связанные. По словам Фурсенко, "То, что эта пандемия не последняя и не самая страшная, в значительной мере связано с тем, что происходит с климатом".

Он также отметил, что понимание этой проблемы есть у представителей органов власти и большинства научного сообщества.

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