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ФСБ РФ предотвратила теракт в столичном регионе.

Фото - ФСБ: в московском регионе предотвращен теракт

© Photo : ФСБ РФ
Общество
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Sputnik Молдова
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Найдены компоненты самодельного взрывного устройства для планировавшейся атаки на "одно из зданий органов власти".

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В Московском регионе предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.

Силовики задержали выходца из Центральной Азии 1999 года рождения, который по указанию международных террористов готовил атаку на "одно из зданий органов власти".

Подробности не раскрываются.

ФСБ РФ предотвратила теракт в столичном регионе
© Photo : ФСБ РФ
Взрывное устройство.

По данным следствия, в дальнейшем мужчина собирался уехать на Ближний Восток.

ФСБ РФ предотвратила теракт в столичном регионе
© Photo : ФСБ РФ
"Идеологическое обеспечение".

В тайнике у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы. Также обнаружена переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

ФСБ РФ предотвратила теракт в столичном регионе
© Photo : ФСБ РФ
Тайник.

Как докладывал летом директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.

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