Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

Главный приз уйдет в Испанию, мастеру, который уже трижды становился лауреатом конкурса, ежегодно проводимого медиагруппой "Россия сегодня".

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя главной награды 2020 года – Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.

Ее обладателем стал испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2" в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.

Луис Тато - многократный лауреат конкурса имени Стенина.

Он так прокомментировал получение высшей и самой престижной в рамках конкурса награды: "Я уже трижды становился призером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, и каждый год я вновь подаю заявку на участие в нем, потому что это дает возможность бросить вызов самому себе, повысить свои профессиональные навыки. Подготовка работы на конкурс, подача заявки согласно правилам, ожидание результатов и, наконец, получение оценки от именитого международного жюри – это фантастический опыт. Фотоконкурс Андрея Стенина – это возможность вырасти профессионально и вдохновиться примером удивительных коллег, чьи высочайшего качества работы побеждают на конкурсе. Именно возможность учиться и совершенствоваться заставляет меня из года в год подавать заявку на участие в этом конкурсе".

Жюри также назвало лауреатов 2020 года. Все победившие на конкурсе работы отличаются предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой.

Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности – от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.

Гран-при конкурса получил испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2". © Photo : Луис Тато, Stenincontest

В номинации "Главные новости" первого места удостоился кадр независимого фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг "Похороненная справедливость". © Photo : Lynzy Billing, Stenincontest

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей "американской мечте". © Photo : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest

Фотография "Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья сделана на стыке живописной красоты и документализма о жителях острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу. © Photo : Сумит Санья, Stenincontest

В номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" россиянина Сергея Паршукова. © Photo : SERGEY PARSHUKOV, Stenincontest

В одиночной категории победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля". © Photo : Юрий Смитюк, Stenincontest

Среди историй лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения". © Photo : Danilo Garcia Di Meo, Stenincontest

Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун "Пещера Гилиндире. На одном дыхании". © Photo : Шебнем Кошкун, Stenincontest

Алексей Талай, чудом выживший в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда. © Photo : Pavel Volkov , Stenincontest 1 / 9 © Photo : Луис Тато, Stenincontest Гран-при конкурса получил испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2".

В номинации "Главные новости" первого места удостоились рассудочный, и от того еще более пронзительный кадр независимого фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг "Похороненная справедливость" , в объективе которой – тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах, и фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей "американской мечте" - границе США, за которой, по мнению автора, они ищут спасения от разгула преступности и насилия в своих странах.

Фотография "Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья сделана на стыке живописной красоты и документализма о жителях острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, - она стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета". Среди серий этой номинации победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" россиянина Сергея Паршукова.

В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер из Турции Сахика Эркумен, запечатлена во время тренировки в пещере Гилиндире на юге страны. Среди серий этой номинации победу одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда, вся последующая жизнь которого стала образцом невероятной силы духа и преодоления.

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Италии. В одиночной категории победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля" , герой которой, научный сотрудник заповедника "Остров Врангеля" Павел Кулемеев, запечатлен в своей "естественной среде обитания". Среди историй лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения" о молодых жителях городка Л’Акуила, объединенных случившимся в их детстве землетрясением в духовную идентичность.

Полный список призовых место лауреатов конкурса-2020 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com.

По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2020 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли" и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Похороненная справедливость" Линзи Биллинг (Великобритания) и фотосерия "Эбола: ДР Конго" Джона Весселса (ЮАР), отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

Одиночная работа "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса (Бразилия), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации «Главные новости», фотография "Жизнь на краю" журналиста из Индии Сумита Санья, удостоенная высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета", а также серия "Кватрани". Дети землетрясения" Данило Гарсия Ди Мео (Италия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Конкурс имени Стенина по традиции даст старт международному выставочному турне работ победителей, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией.

До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи, а также на ресурсах партнеров конкурса.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

© Photo : Сумит Санья, Stenincontest "Жизнь на краю".

В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

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