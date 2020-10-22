Суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Мосгорсуд в четверг снизил с 8 до 7,5 лет колонии общего режима наказание для Михаила Ефремова, сообщает РИА Новости.

Смягчающим фактором инстанция сочла то, что актер выплатил потерпевшим компенсации.

Также в постановлении суд отказался признать потерпевшей стороной Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего, и фирму "Стоун XXI", владелицу автомобиля Lada, пострадавшего в ДТП.

Изначально защита Ефремова настаивала на замене назначенного ранее срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура в свою очередь выступала за то, что 8-летний срок в колонии справедлив и законен.

При этом адвокат артиста Владимир Васильев отметил, что после отбытия трети из назначенного наказания Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение. А это, с учетом решения о смягчении наказания, составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

Защита Михаила Ефремова заявила, что в дальнейшем планирует обжаловать вердикт, теперь в кассации.

Новый приговор, вынесенный Ефремову, с сегодняшнего дня вступает в законную силу, и, вне зависимости от подачи кассационной жалобы, в ближайшие недели актера ждет этапирование в колонию.

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