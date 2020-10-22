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Заседание суда по делу М. Ефремова.

Суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201022/32128107/sud-smyagchil-prigovor-akteru-mikhail-efremov.html

Московский городской суд изменил вердикт, вынесенный ранее, сократив на полгода срок его заключения актера.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Мосгорсуд в четверг снизил с 8 до 7,5 лет колонии общего режима наказание для Михаила Ефремова, сообщает РИА Новости.

Смягчающим фактором инстанция сочла то, что актер выплатил потерпевшим компенсации.

Также в постановлении суд отказался признать потерпевшей стороной Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего, и фирму "Стоун XXI", владелицу автомобиля Lada, пострадавшего в ДТП.

Изначально защита Ефремова настаивала на замене назначенного ранее срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура в свою очередь выступала за то, что 8-летний срок в колонии справедлив и законен.

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Новые подробности по делу Ефремова: актер просит смягчить приговор

При этом адвокат артиста Владимир Васильев отметил, что после отбытия трети из назначенного наказания Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение. А это, с учетом решения о смягчении наказания, составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

Защита Михаила Ефремова заявила, что в дальнейшем планирует обжаловать вердикт, теперь в кассации.

Новый приговор, вынесенный Ефремову, с сегодняшнего дня вступает в законную силу, и, вне зависимости от подачи кассационной жалобы, в ближайшие недели актера ждет этапирование в колонию.

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