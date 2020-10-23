Обнаружены одинаковые симптомы у аллергии и коронавируса

Кашель и отдышка – известные симптомы коронавируса нового типа. Врачи указывают, что подобными симптомами обладают еще 25 заболеваний, в частности, аллергия.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Схожими с коронавирусной инфекцией симптомами обладают многие заболевания, в том числе – аллергия, рассказала в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

Симптомы сезонной осенней аллергии могут быть похожи на симптомы коронавируса: кашель, затрудненное дыхание. В том случае, если такое состояние возникает у человека не в первый раз, скорее всего, это обострение аллергии. С приходом осени, спровоцировать подобное состояние может холодный воздух. Сам по себе он аллергеном, конечно, не является, но может стать триггером, усилителем реакции, объяснила врач аллерголог-иммунолог.

Специфические для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи.

"Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет <...> С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", – отметила собеседница радио.

Известно, что аллергики менее подвержены вирусным заболеваниям, но говорить о том, что они полностью застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, мы не можем.

"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", – пояснила врач-аллерголог.

Ну а самым надежным способом отличить аллергическую реакцию от коронавируса можно назвать только обращение к специалисту, заключила медик.

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