Обнаружены одинаковые симптомы у аллергии и коронавируса

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Схожими с коронавирусной инфекцией симптомами обладают многие заболевания, в том числе – аллергия, рассказала в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.
Специфические для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи.
"Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет <...> С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", – отметила собеседница радио.
Известно, что аллергики менее подвержены вирусным заболеваниям, но говорить о том, что они полностью застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, мы не можем.
"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", – пояснила врач-аллерголог.
Ну а самым надежным способом отличить аллергическую реакцию от коронавируса можно назвать только обращение к специалисту, заключила медик.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>