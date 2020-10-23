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Термометр. Архивное фото.

Ученый оценил скорость климатических сдвигов

© Sputnik / Vitaly Belousov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201023/32125239/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya.html

Схожие процессы произошли во времена постепенного перехода от ледникового периода к привычной нам современной эпохе, но их темпы были совсем иными.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Скорость современного роста температуры значительно превосходит этот параметр времен предыдущего глобального потепления.

Альпийские горы.
© Sputnik / Владимир Родионов
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Такой информацией поделился ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин, выступая на заседании "Валдайского клуба".

Речь идет об эпохе, которая, по предположениям ученых, началась 20 тысяч лет назад.

Именно тогда произошел постепенный переход от максимума оледенения, от ледникового периода к привычной нам современной межледниковой эпохе.

"Тогда за 10 тысяч лет температура поднялась где-то на четыре градуса. Сейчас скорость потепления примерно в 40 раз больше, чем тогда, во время глобальных перестроек нашей планеты", - сказал Екайкин.

Он уточнил, что столь стремительное потепление связано с влиянием человека на климат. Скорость нынешнего потепления составляет 1,5 градуса за сто лет. И по прогнозам ученых, она будет только нарастать.

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