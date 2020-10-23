О пандемии, экономике, санкциях. Путин выступил на встрече клуба "Валдай"

Тема этого года — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Некоторые ключевые заявления главы российского государства — в материале РИА Новости.

Об ожидающих "затухания России"

В своем выступлении Путин прокомментировал ожидания ослабления России в некоторых странах.

"Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", — заявил Путин.

Также он подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности и потенциал.

О пандемии

Говоря о пандемии COVID-19, Путин отметил, что коронавирус не отступил, а мир стоит на пороге "тектонических сдвигов" во всех сферах жизни.

"Эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека", - отметил глава РФ.

Путин подчеркнул, что испытывает гордость за граждан России и их готовность прийти на помощь друг другу — прежде всего врачей и медицинских работников. "Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой", — подчеркнул Путин.

Российский президент констатировал, что международное сообщество в борьбе с коронавирусом сделало далеко не все, есть упущенные возможности.

О возможности введения новых ограничений

По словам Путина, сегодня нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам из-за пандемии, которые были весной, в том числе потому, что "медицина сработала эффективно".

Он отметил, что созданы резервы мест в больницах, появились лекарства, "медики уже понимают и знают, что нужно делать".

Глава государства напомнил, что Швеция не вводила из-за коронавируса ограничений, но в результате и у них был спад экономики.

Сейчас макроэкономические показатели в России приемлемые, экономика восстанавливается, добавил российский президент.

О гражданском обществе

Решающую роль в развитии России будет играть голос ее граждан, подчеркнул Путин. Он отметил, что мнение россиян должно быть решающим, а конструктивные запросы различных общественных сил — реализованы.

О самостоятельности государств

Говоря о государственном устройстве, президент России отметил, что пытаться слепо копировать кого-то — неверно.

"Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие — это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", — отметил он.

По словам Путина, не имеет значения, как называется политический строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, традиции, свой взгляд на развитие.

"Встает вопрос: а что такое сильное государство? В чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы понимаете, насколько эта составляющая важна для России с точки зрения географии, целого комплекса геополитических вызовов. И, конечно, нашей исторической ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной стабильности. И тем не менее убежден, что сила государства — прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства", — сказал российский президент.

Он также подчеркнул, что источник власти — люди, это заключается в их "готовности делегировать избранной власти широкие полномочия", видя в государстве своих представителей, с которых необходимо строго спрашивать.

О меняющихся ролях в мире

Президент России отметил, что сегодня США уже вряд ли могут претендовать на исключительность, и задался вопросом, нужно ли это самой Америке.

"По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия", — отметил Путин.

В то же время, добавил он, заметно трансформировалась роль Великобритании и Франции в мировых делах, серьезно усилились такие державы, как Бразилия и ЮАР. Президент России призвал государства быть честнее в межгосударственных отношениях в условиях пандемии коронавируса и отказаться от политики двойных стандартов.

"Много других стран, которые страдали и страдают от коронавирусной инфекции, нуждаются не в той помощи, которая может прийти со стороны, а просто в снятии ограничений, хотя бы в гуманитарной сфере, в поставках медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмена технологиями. Это гуманитарные вещи в прямом, чистом виде. Нет ведь, так и не отменили никаких ограничений, прикрываясь какими-то соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей. Хотя в то же время все говорят о гуманизме", — подчеркнул Путин.

О контроле над вооружениями

Говоря о контроле над вооружениями, российский президент отметил, что без ограничений в этой сфере у мира нет будущего. Он напомнил, что Вашингтон поэтапно выходит из подобных соглашений.

"Всем же хорошо известно — выход из системы Противоракетной обороны, потом из Договора по ракетам меньшей и средней дальности, потом по "открытому небу", ну выхода еще нет, но в Америке заявили, что они начали процедуру выхода из этого договора. Почему? На каком основании? Даже не объясняют почему, просто не объясняют почему", — заявил Путин.

Президент отметил, что Москва не против подключения Китая к договору СНВ, но подчеркнул, что Вашингтон должен сам вести диалог с Пекином, а не перекладывать это на Россию. Путин также выступил за подключение всех ядерных держав к этому соглашению.

Об обстановке в Карабахе

"Нам европейцы говорят, а пускай они (США. — ред.) выходят, а вы не выходите. Я говорю: здрасьте, вот кино хорошее. Вы же все члены НАТО, значит, вы будете летать, передавать американцам информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в этом договоре. Поэтому давайте-ка дурака не будем валять, давайте будем разговаривать по-честному друг с другом. <...> Но на самом деле, я так понимаю, что и европейские партнеры США хотели бы, чтобы США остались в этом договоре и чтобы там ничего не разрушалось", — отметил Путин.

В ходе дискуссии участники затронули обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Президент РФ подчеркнул, что с момента эскалации в конфликте со всех сторон погибли уже более двух тысяч человек, общее число жертв приближается к пяти тысячам.

Он отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. По словам российского президента, это была напряженная работа по сближению позиций.

"Казалось, что еще чуть-чуть — и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для России и Армения и Азербайджан — равные партнеры, с которыми Москва хочет выстраивать полноценные отношения. Глава российского государства также отметил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху. По словам Путина, он несколько раз в день говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

О ситуации с Навальным

Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии по ситуации с Алексеем Навальным, Путин отметил, что Россия готова провести расследование произошедшего, но для этого нужно подтверждение, что его отравили, а такую информацию не предоставляют.

Президент России заявил, что поручил Генпрокуратуре проверить возможность выезда пациента за границу на лечение, имея в виду ограничения по уголовному делу, сразу после обращения его жены.

"Более того, я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши приехали специалисты в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. И эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают", — отметил Владимир Путин.

Он также добавил, что есть сомнения в сообщениях об обнаружении в организме Навального следов "Новичка". "Сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО <…>, и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое. <...> Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил российский президент.

О поправках к Конституции

Говоря о принятых поправках к Конституции России, Путин указал, что они нацелены на развитие страны.

"Изменения в Конституцию, о которых вы сейчас сказали, они ведь направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024-м или даже в более поздние сроки. Они направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать", — заявил российский лидер.

Об окружающей среде

Путин отметил, что сегодня нужно обсуждать отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности.

"Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету. Тема охраны окружающей среды — она давно и прочно вошла во всемирную повестку", — заключил он.

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