Путин: пандемия, потребительский спрос и ключевые задачи правительства

Глава государства провел в пятницу совещание по экономическим вопросам с членами правительства России.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал ключевым вопросом в настоящий момент увеличение доходов и повышение занятости россиян.

На совещании по экономическим вопросам с членами кабмина глава государства отметил, что в РФ постепенно восстанавливается потребительский спрос.

"Понятно, что ключевой вопрос здесь – увеличение доходов наших граждан, рост занятости в российской экономике", - подчеркнул президент.

Он отметил, что ситуация на внутреннем рынке труда остается достаточно сложной: "В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился".

Глава государства предложил рассмотреть задачи, требующие особого внимания со стороны власти и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

"И конечно, обсудим, какие решения, механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике", - сказал президент на совещании.

Как напомнил Путин, на совещании в сентябре было решено в оперативном режиме отслеживать ситуацию с экономикой, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели и индикаторы деловой активности с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

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