Пандемия: мир предупреждают о наступлении чрезвычайно тяжелого периода

Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу.

​"Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — предупредил Гебрейесус.

Как пояснил глава ВОЗ, многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что грозит в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения.

Он призвал мировых лидеров принять срочные меры и предотвратить рост смертности, коллапса с темпами COVID-19, а также закрытия школ.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.

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