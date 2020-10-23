23:24 23 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Дезинфекция.

Пандемия: мир предупреждают о наступлении чрезвычайно тяжелого периода

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2184)
19710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/12/32070156.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201023/32144355/pandemiya-nastupayut-chrezvychayno-tyazhelye-vremena.html

Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу.

​"Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — предупредил Гебрейесус.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Два миллиона смертей: прогноз ВОЗ на период до начала вакцинации от COVID-19
Как пояснил глава ВОЗ, многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что грозит в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения.

Он призвал мировых лидеров принять срочные меры и предотвратить рост смертности, коллапса с темпами COVID-19, а также закрытия школ.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2184)

По теме

Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата
Путин о вакцинации россиян от коронавируса и предоставлении препарата другим странам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Видео - Как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться