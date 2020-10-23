Пандемия: мир предупреждают о наступлении чрезвычайно тяжелого периода

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/9eTsEnYK72— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 23, 2020
"Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — предупредил Гебрейесус.
Он призвал мировых лидеров принять срочные меры и предотвратить рост смертности, коллапса с темпами COVID-19, а также закрытия школ.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.
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