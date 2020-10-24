Когда "переобуть" свою машину: ответ эксперта

С наступлением холодов автолюбители задумываются о том, когда лучше всего менять резину. Эксперт делится опытом и дает совет.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Наиболее подходящая для смены летней резины на зимнюю среднесуточная температура - 5-7 градусов по Цельсию, цитирует агентство "Прайм" автомобильного эксперта Егора Васильева.

Артрекинг: искусство создавать шедевры на грязном борту автомобиля>>>

По его словам, этого правила советуют придерживаться все производители шин.

При этом ни в коем случае не стоит забывать об одном немаловажном обстоятельстве: Самые низкие температуры бывает с вечера до утра.

"Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы", — добавил Васильев.

Учитывая этот фактор, автолюбителям нужно скорректировать стиль управления автомобилем, сделать его более спокойным и аккуратным.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova