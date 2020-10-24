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Зимняя резина.

Когда "переобуть" свою машину: ответ эксперта

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201024/32118636/kogda-menyat-rezinu-otvet-eksperta.html

С наступлением холодов автолюбители задумываются о том, когда лучше всего менять резину. Эксперт делится опытом и дает совет.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Наиболее подходящая для смены летней резины на зимнюю среднесуточная температура - 5-7 градусов по Цельсию, цитирует агентство "Прайм" автомобильного эксперта Егора Васильева.

Скорость.
© CC0 / Pixabay / tookapic
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По его словам, этого правила советуют придерживаться все производители шин. 

При этом ни в коем случае не стоит забывать об одном немаловажном обстоятельстве: Самые низкие температуры бывает с вечера до утра. 

"Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы", — добавил Васильев.

Учитывая этот фактор, автолюбителям нужно скорректировать стиль управления автомобилем, сделать его более спокойным и аккуратным.

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