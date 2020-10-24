Пока вы спали: миллионы часов здоровой жизни, рекорд Додона, Чиполлино в стране Советов

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Призыв Геннадия Онищенко к россиянам, охват предвыборной кампании Игоря Додона, книга к 100-летию Джанни Родари - три основные темы нашего обзора.
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19.
"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", - заявил парламентарий.
Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявили 17,3 тысячи случаев заболевания. Всего в стране почти 1,5 миллиона инфицированных.
3 -25 - 160 - 30 000: цифровые показатели предвыборной кампании Додона
Еще в самом начале электоральной гонки действующий президент Молдовы рекомендовал своим конкурентам: "До дня выборов, тем кто вызывает меня на дебаты, рекомендую ездить как можно чаще в территорию и быть рядом с людьми".
Сам он именно так поступает. Молдавские СМИ приводят промежуточный итог этой кампании. За три недели Игорь Додон побывал в 25 районах и муниципиях республики. За это время он провел 160 встреч, участниками которых стали 30 тысяч человек.
В отличие от других, по словам главы государства, "Я никого не критикую и предлагаю всем сотрудничать на благо Республики Молдова.
По понедельникам и пятницам Додон встречается с жителями Кишинева, в остальные дни выезжает в районы. Все населенные пункты, которые посетил, он отмечает на карте.
Шесть незабываемых поездок
Книга "Чиполлино в стране Советов", посвященная успеху произведений Джанни Родари и его поездкам в СССР, выходит в Италии к 100-летнему юбилею писателя.
Как рассказала РИА Новости автор книги Анна Роберти, долгая дружба Родари с Советским Союзом началась с его первого приезда в составе делегации журналистов. По ее словам, в конце поездки Родари подарил своему сопровождающему экземпляр книги про Чиполлино. Она попала к поэту Самуилу Маршаку и переводчице Злате Потаповой.
"Они решили, что надо обязательно сделать перевод, и с этого все началось", — рассказала Роберти.
Для своей книги она исследовала историю поездок Родари в Союз: с 1963 по 1979 годы он побывал здесь еще пять раз. За это время он посетил Прибалтику, Кабардино-Балкарию, Крым и Казахстан.
В одном из своих интервью итальянский писатель объясняет, что в Советском Союзе "поняли фантастический характер его произведений".
"Издатели в других странах говорили, что он был коммунистом, прогрессивным человеком, и мало кто подчеркивал тот факт, что фантастика у него была самым главным", — отметила Роберти.
Так, например, однажды он договорился прийти в гости к маленькой читательнице, чем вызвал переполох в ее семье.
"Может быть, в России его любили больше, чем в Италии", — предположила автор.
Популярность самого Чиполлино она объясняет так: "Это был мальчик (что нравилось детям), который боролся против несправедливости. Он стал символом необходимости перемен".
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