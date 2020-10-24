COVID-19: еще одно "долгоиграющее" последствие

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших коронаврисом британцев.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19 relative to controls: An N=84,285 online study https://t.co/GDCtfxqwYu #medRxiv — medRxiv (@medrxivpreprint) October 21, 2020 ​​Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. © Sputnik / Anton Denisov Пандемия: мир предупреждают о наступлении чрезвычайно тяжелого периода Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.

При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании.

"Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova