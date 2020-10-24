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Устройство для фиксирования активности головного мозга.

COVID-19: еще одно "долгоиграющее" последствие

© Photo : John Gastaldo
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2186)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201024/32147318/COVID-19-esche-odno-dolgoigrayuschee-posledstvie.html

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших коронаврисом британцев.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

​​Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей.

Дезинфекция.
© Sputnik / Anton Denisov
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Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.

При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании.

"Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций", - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2186)

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