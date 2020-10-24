Россия: оперативный штаб не будет рекомендовать закрытие границы

При сложившейся эпидемической ситуации, по мнению специалистов, в такой ограничительной мере нет необходимости.

КИШИНЕВ, 24 окт -Sputnik. Оперативный штаб на фоне COVID-19 не планирует рекомендовать закрыть границы России с иностранными государствами, сообщили журналистам в штабе.

"Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", - сказал собеседник.

Число случаев COVID-19, согласно источнику, за сутки выросло в 85 регионах России на 16 521, в том числе 4255 (25,8%) без клинических проявлений.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.

За минувшие сутки в России выписаны 11 567 человек, переболевших COVID-19, за все время выздоровели 1 130 818, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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