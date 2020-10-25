Пока вы спали: драма с танкером, разговор Лукашенко и Помпео, новый COVID-рекорд

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Морская катастрофа в Азовском море, американо-белорусский политический диалог, рекордное число заболевших коронавирусом в мире - три основные темы нашего обзора.

"Генерал Ази Асланов" терпит бедствие

В 7 часов утра по московскому времени на место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту российского танкера в Азовском море, направлен вертолет, рассказали телеканалу "Звезда" в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Десять членов экипажа спасло проходящее мимо судно "Сириус", их состояние удовлетворительное.

Трое моряков оказались за бортом, их поиски шли всю ночь. Пропали боцман, матрос и практикант, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

В операции участвуют спасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов. Судно сильно повреждено в носовой части, там видна пробоина выше ватерлинии, корпус накренился, что говорит о поступлении в него воды, сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении МЧС, судно следовало из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой.

Помпео позвонил Лукашенко

Телефонный разговор длился примерно полчаса.

"Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Беларуси, и в США", - сообщил государственный телеканал ОНТ.

Sputnik Визит госсекретаря США М. Помпео в Минск.

Госсекретарь США сказал своему собеседнику, что американская сторона привержена суверенитету и независимости Минска и развитию сотрудничества с республикой,

Александр Лукашенко, в свою очередь, напомнил о взаимных обязательствах Минска и Москвы.

"При этом страны (Белоруссия и РФ – ред.) готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - сказал он.

Согласно сообщению, "Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует".

В Вашингтоне, комментируя разговор Помпео и Лукашенко, добавили и другие детали.

"Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в избирательных кампаниях за рубежом, включая работу на штабы канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса. В России Шкляров сотрудничал преимущественно с оппозиционными политиками.

Пандемия продолжает осеннее наступление

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд.

За сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября.

За все время в мире выявлено более 42,05 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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