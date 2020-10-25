Пандемия - когда она закончится: прогноз вирусолога Центра имени Гамалеи

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявил, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету.
"Думаю, что в июле будут значительные улучшения", — сказал он в интервью "Парламентской газете".
Он добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.
Зуев обратил внимание на то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается.
"Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", — пояснил профессор.
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