Пандемия - когда она закончится: прогноз вирусолога Центра имени Гамалеи

На распространении коронавируса нового типа должны сказаться факторы сезонного, противоэпидемического и иммунологического характера.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявил, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету.

"Думаю, что в июле будут значительные улучшения", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Как пояснил ученый, пневмотропные вирусы, к которым относится и SARS-CoV-2, "боятся" тепла.

Он добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

Зуев обратил внимание на то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается.

"Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", — пояснил профессор.

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