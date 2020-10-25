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Пандемия.

Пандемия - когда она закончится: прогноз вирусолога Центра имени Гамалеи

© Sputnik / Брайан Смит
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2189)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201025/32154818/kogda-pandemiya-zakonchitsya-prognoz-virusologa-tsentra-imeni-gamalei.html

На распространении коронавируса нового типа должны сказаться факторы сезонного, противоэпидемического и иммунологического характера.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявил, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету.

"Думаю, что в июле будут значительные улучшения", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Дезинфекция.
© Sputnik / Anton Denisov
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Как пояснил ученый, пневмотропные вирусы, к которым относится и SARS-CoV-2, "боятся" тепла.

Он добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

Зуев обратил внимание на то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается.

"Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", — пояснил профессор.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2189)

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