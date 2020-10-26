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Фармацевт в аптеке

Самые нужные лекарства во время пандемии - совет врача

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201026/32128669/samye-nuzhnye-lekarstva-vo-vremya-pandemii-sovet-vracha.html

В каждом доме должен быть набор самых необходимых медикаментов, чтобы помочь себе и своим близким до приезда медпомощи.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу "Звезда" перечислила, какие группы лекарств необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.

При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам.

"В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача - это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь", — приводит ее слова телеканал.

Так, при температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства.

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© CC0 / Pixabay / Mojpe
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Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиоитики, в частности – макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом.

Также Людмила Лапа посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.

В то же время врач предостерегла от самолечения и посоветовала обязательно обращаться к врачу в случае недомогания.

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