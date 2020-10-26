Эксперт опроверг версию о распространении коронавируса детьми

Предположение о том, что дети — активные разносчики коронавируса, не находит подтверждения. Именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в интервью РИА Новости.

"В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал академик Тотолян.

Первоначально ученые выдвинули версию о том, что именно дети являются активными переносчиками коронавируса. Возникла эта теория после того, как выяснилось, что дети редко заболевают и чаще всего переносят инфекцию в бессимптомной форме. Таким образом, они являются неосознанными переносчиками вируса, заражая взрослых, а особенно пожилых, которые переносят заражение в намного более тяжелой форме.

Объясняется это тем, что вирус размножается в организме, проникая в клетки. Главными "входными воротами" для него является рецептор ACE2, количество которого в клетках нарастает с возрастом. У детей количество этих рецепторов очень мало, у взрослых она возрастает и максимального количества достигает у пожилых людей.

Из-за того, что у детей очень мало рецептора АСЕ2, в клетках их организмов и вируса накапливается очень немного. А раз в организме мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, будет минимальным. Вот почему ребенок гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил Тотолян.

И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более десяти процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — пояснил эпидемиолог.

Также эксперт отметил, что детям следует носить маски с 12 лет. Определение этого возраста не связано с восприимчивостью к вирусу, это скорее "граница осознанности" для самого ребенка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova