Как приготовить чеснок, не превращая его в смертельный яд

Китайские кулинарные блогеры рассказали о пользе и вреде чеснока, предостерегая от его неправильного употребления.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Один из пользователей китайской соцсети WeChat дал рекомендацию не жарить чеснок, ведь такой способ приготовления может не только уничтожить все полезные вещества, содержащиеся в нем, но и сделает полезный продукт смертельно опасным.

При жарке аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в чесноке, образуют акриламид, чрезвычайно опасное вещество, являющееся канцерогеном, повышающим во много раз риск развития рака.

Речь не идет о полном отказе от такого способа приготовления, но нужно уделять особое внимание времени готовки.

"Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но поспособствует сохранению аллицина и уменьшит образование акриламида", - объяснил пользователь.

Блогер также предостерег от чрезмерного употребления чеснока, ведь это может серьезно навредить желудку. В день не стоит употреблять больше трех зубчиков.

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