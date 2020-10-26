Пока вы спали: договоренность о перемирии, агрессивные безбилетники и ситуация с COVID-19

Безбилетники на нефтеналивном танкере

Москва выступает "против военного решения в Нагорном Карабахе и призывает всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария" - заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в пользу "исключительно политического" урегулирования "четко высказывались президенты России, США и Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ".

На нефтеналивном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании призошел казус: экипажу корабля угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии. Команда подала сигнал бедствия на берег и бросила якорь у острова Уайт.

"На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", - заявили агентству РИА Новости в полиции графства Хэмпшир, которое совместно с морской полицией и береговой охраной ведут расследование инцидента.

Позже появилась информация, что семеро подозреваемых задержаны, при этом никто из членов экипажа танкера не пострадал.

"Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности", - процитировало агентство сообщение правоохранителей.

Статистика коронавируса: число заболевших растет

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 43 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 43 миллионов 009 тысяч 311. Из них миллион 153 тысячи 857 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (8 миллионов 636 тысяч 165). Следом идут Индия (7 миллионов 909 тысяч 959) и Бразилия (5 миллионов 394 тысячи 128).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 503 тысячи 652), Франция (миллион 130 тысяч 143), Аргентина (миллион 90 тысяч 589), Испания (миллион 46 тысяч 132), Колумбия (миллион 15 тысяч 885),Мексика (891 тысяча 160) Перу (888 тысяч 715).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 353 тысячи 723 зараженных, в Румынии - 209 тысяч 648, а в Молдове - 71 тысяча 503.

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