Пока вы спали: договоренность о перемирии, агрессивные безбилетники и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. О гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе поздно вечером в воскресенье объявили по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов. Совместное заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США.
По договоренности, режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября в 8.00 по местному времени, или в 7.00 по Москве.
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter подтвердил, что стороны обязались с понедельника соблюдать режим прекращения огня.
Today, the U.S. facilitated an intensive negotiation with the FMs of Armenia, Azerbaijan, & @OSCE Minsk Group Co-Chairs to move closer to a peaceful resolution of the N-K conflict. @ZMnatsakanyan & @bayramov_jeyhun have committed to implement & abide by the ceasefire at midnight.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 25, 2020
"США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта", — говорится в заявлении.
Однако стороны уже успели обвинить друг друга в нарушении режима. Азербайджан обвинил Армению в нарушении новых договоренностей с первых минут после их вступления в силу. При этом премьер Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook отметил, что "армянская сторона продолжает строго соблюдать режим прекращения огня".
О том, что "азербайджанская сторона в 08:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха" в своем Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Безбилетники на нефтеналивном танкере
На нефтеналивном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании призошел казус: экипажу корабля угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии. Команда подала сигнал бедствия на берег и бросила якорь у острова Уайт.
Позже появилась информация, что семеро подозреваемых задержаны, при этом никто из членов экипажа танкера не пострадал.
"Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности", - процитировало агентство сообщение правоохранителей.
Статистика коронавируса: число заболевших растет
По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 43 миллиона человек.
К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 43 миллионов 009 тысяч 311. Из них миллион 153 тысячи 857 человек погибли.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (8 миллионов 636 тысяч 165). Следом идут Индия (7 миллионов 909 тысяч 959) и Бразилия (5 миллионов 394 тысячи 128).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 503 тысячи 652), Франция (миллион 130 тысяч 143), Аргентина (миллион 90 тысяч 589), Испания (миллион 46 тысяч 132), Колумбия (миллион 15 тысяч 885),Мексика (891 тысяча 160) Перу (888 тысяч 715).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 353 тысячи 723 зараженных, в Румынии - 209 тысяч 648, а в Молдове - 71 тысяча 503.
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