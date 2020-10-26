Пилюли тревоги: ООН высказалась о рисках поддельных лекарств от COVID-19

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Оргпреступность очень активна в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали.

По ее словам, организованная преступность может сыграть крайне опасную роль в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину. Гада Вали отметила, что УНП предупреждало правительства об этом.

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"Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование, и спрос повышенный, поэтому поддельные лекарства и поддельное оборудование для личной защиты - это риск, и именно здесь организованная преступность проявляет активность. Мы ожидаем, что они будут активными на протяжении всего периода разработки вакцины", - предупредила Вали.

Кроме того, в интервью агентству она подчеркнула, что пандемия коронавируса не только затронула все страны мира, но и "обнажила хрупкость и неравенство" на планете.

"Это один из немногих кризисов, который затронул все страны мира, маленькие и большие. Он обнажил хрупкость нашего мира, его неравенство. Это пандемия, которая ударила по бедным, уязвимым больше, чем по богатым и более здоровым", - сказала Гада Вали.

Уникальность пандемии, по мнению директора УНП ООН, состоит в том, что она шокировала мир спросом и предложением, сократив глобальную торговлю, практически остановив экономики, забирая рабочие места у миллионов и выводя из строя бизнесы.

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