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Аптечный пузырек с таблетками

Пилюли тревоги: ООН высказалась о рисках поддельных лекарств от COVID-19

© CC0 / Pixabay
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2200)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201026/32163223/pilyuli-trevogi-UN-vyskazalas-o-riskakh-poddelnykh-lekarstv-ot-covid-19.html

Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность риском появления поддельных лекарств и вакцин от коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Оргпреступность очень активна в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали.

© Sputnik / AFK Sistema
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По ее словам, организованная преступность может сыграть крайне опасную роль в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину. Гада Вали отметила, что УНП предупреждало правительства об этом. 

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"Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование, и спрос повышенный, поэтому поддельные лекарства и поддельное оборудование для личной защиты - это риск, и именно здесь организованная преступность проявляет активность. Мы ожидаем, что они будут активными на протяжении всего периода разработки вакцины", - предупредила Вали.

Кроме того, в интервью агентству она подчеркнула, что пандемия коронавируса не только затронула все страны мира, но и "обнажила хрупкость и неравенство" на планете. 

"Это один из немногих кризисов, который затронул все страны мира, маленькие и большие. Он обнажил хрупкость нашего мира, его неравенство. Это пандемия, которая ударила по бедным, уязвимым больше, чем по богатым и более здоровым", - сказала Гада Вали.

Уникальность пандемии, по мнению директора УНП ООН, состоит в том, что она шокировала мир спросом и предложением, сократив глобальную торговлю, практически остановив экономики, забирая рабочие места у миллионов и выводя из строя бизнесы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2200)

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