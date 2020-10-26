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Человек в защитной маске. Архивное фото

Специалисты объяснили рост числа бессимптомных случаев COVID-19

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2205)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201026/32164604/spetsialisty-obyasnili-rost-chisla-bessimptomnykh-sluchaev-covid-19.html

Ученые назвали неожиданную причину роста числа бессимптомных носителей коронавируса. Вопреки сложившемуся мнению, это не всегда связано с высоким уровнем иммунитета.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Объясняется увеличение числа таких бессимптомных носителей тем, что у населения развивается толерантность к инфекции, а вовсе не иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

При подобной толерантности к вирусу организм не активирует защитную реакцию, то есть воспалительные защитные процессы, такие как, например, повышение температуры, не запускаются, соответственно и симптомов мы почувствовать не можем. Организм уживается с патогеном и заражение проходит бессимптомно.

Девушка с аллергией. Архивное фото
© Fotolia / Djoronimo
Обнаружены одинаковые симптомы у аллергии и коронавируса

Как следствие вирус может свободно находиться в организме носителя и выделяется в окружающую среду.

Подобный феномен возникает также при туберкулезе, холере и других инфекциях, а случаи пациентов с толерантностью к коронавирусу уже выявили специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине.

Например, тесты выявили COVID-19 у ряда пожилых пациентов. Тем не менее, несмотря на наличие у них ряда заболеваний, повышающих риск тяжелого протекания болезни, таких как диабет и гипертония, симптомов выявлено не было. При этом инфекция оставалась в их организме как минимум в течение 50 дней.

О механизмах развития толерантности к вирусу в комментарии изданию рассказал Андрей Васин, директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. По его словам, в случае встречи с агрессивным патогеном, организм пытается как можно быстрее избавиться от него.

При этом возможны два пути, один из которых — быстрое и эффективное избавление от самого патогена, а второй — минимизация повреждений, вызываемых инфекцией.

"Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию", — рассказал Васин.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2205)


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