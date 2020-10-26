Румыния отменила карантин для граждан Молдовы: что это значит

Хорошая новость для тех, кто отправляется из Молдовы в Румынию: решение Национального комитета по чрезвычайным ситуациям страны-соседки касается самоизоляции.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Румыния исключила Республику Молдова из списка стран с повышенным эпидемиологическим риском. Таким образом, с 26 октября гражданам, которые прибывают в страну-соседку, больше не придется находиться 14 дней в самоизоляции. Решение принял румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на официальной странице Информационного бюро МИД "Центр Infoeuropa" в Facebook.

"Со времени последнего обновления произошло много изменений, потому что за последние 14 дней уровень заражения сильно вырос во многих странах по всему миру", - сказано в сообщении бюро.

Несмотря на то, что в Молдове число ежедневных подтвержденных случаев остается высоким, Бухарест решил исключить республику из категории государств, находящихся в "желтой зоне". Также из этого списка убрали и США.

© Photo : Facebook / Centrul Infoeuropa Список стран с повышенным риском заражения

В обновленный перечень попали Словения, Хорватия, Ирландия, Португалия, Швейцария и Ватикан. Таким образом, своеобразный топ теперь состоит из 30 государств мира, прибывая из которых в Румынию граждане должны самоизолироваться.

Правила въезда в Румынию

Иностранцы в том, числе граждане Молдовы, не могут въехать в Румынию. Однако есть и исключения. К примеру, въезд разрешен членам семей румынских граждан и граждан стран ЕС, проживающих в Румынии. Запрет не распространяется также на лиц, имеющих долгосрочную визу, вид на жительство или иной эквивалентный документ, выданный властями других государств, в соответствии с законодательством ЕС.

Впускают в Румынию и лиц, путешествующих по службе, в том числе медицинский персонал и транспортных перевозчиков, а также прибывающих с целью учебы.

Под исключение попали и транзитные пассажиры, "приграничные" и сезонные сельскохозяйственные рабочие, члены международных спортивных делегаций.

Ситуация в Румынии

По состоянию на 25 октября в Румынии официально подтверждено 209 648 заражений коронавирусом нового типа. Число выздоровевших составило 149 741 человек. От осложнений, связанных с COVID-19, скончались 6 391 граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova