Индивидуализм как фактор развития пандемии

Западные страны накрыла вторая волна пандемии, одна за другой европейские державы вновь объявляют о режиме самоизоляции и всеобщем карантине. В то же время Китай вполне успешно справился с коронавирусом на своей территории.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Чешский новостной портал iDNES задался вопросом – почему Китай и другие восточно-азиатские страны преуспели в борьбе с коронавирусом, а Запад мечется в хаосе, пишет ИноСМИ.

Аналитики пытаются разобраться, что же сделали Китай и "компания", на что оказался неспособен Запад? И тут дело не только в радикально жестких мерах и ограничениях, дело в самих людях, воспитании и культуре.

Прежде всего, обсуждая эту тему, надо отказаться от предубеждения о том, что тоталитарные режимы, к которым автор отнес и китайский, в принципе лучше справляются с кризисными ситуациями. У автократий есть свои "дисциплинирующие" преимущества, которые позволяют им не считаться с общественным мнением. В то же время, Тайвань или Южную Корею никто не может упрекнуть в "тоталитарности", эти государства являются классическими демократиями, однако и их подход к решению коронавирусной проблемы многих впечатляет.

Тогда в чем же дело?

Конфуцианская мораль

Если принять тот факт, что у азиатов нет особой стойкости к коронавирусу и в этом они ничем принципиально не отличаются от населения западных стран, то причину нужно искать в другом.

Глядя на беспрецедентно быструю и решительную реакцию Китая на эпидемию, возникает мысль о менее очевидных факторах, связанных с культурными особенностями нации.

Можно с уверенностью утверждать: восточноазиатские общества в целом более дисциплинированны и легче подчиняются интересам общественного большинства. Люди не хотят особо выделяться из массы. И дело совсем не в "послушности" и страхе.

Здесь очень ярко выражено коллективное чувство солидарности. Это обусловлено преобладающими традициями, и именно в этом, по мнению автора, и заключается секрет экономического успеха восточно-азиатских стран. Поэтому, несмотря на огромные социально-политические различия, например, между Китаем и Тайванем, их реакция на пандемию была очень похожей.

"В конфуцианской цивилизации почтение к авторитетам, социальная стабильность, конформизм, стремление к общественной выгоде и подавление индивидуализма являются как раз теми факторами, которые в период глубоких кризисов сказываются позитивно", — заявил профессор международных отношений Ли Сунг-ююн из бостонского университета Тафтса.

Эти конфуцианские традиции, по словам профессора, дали государством большие возможности при введении и реализации противовирусных мер. Несомненно, это сыграло большую роль, ведь даже самые лучшие меры правительств ничто, если граждане их игнорируют. А именно так происходит в большей части западных обществ.

"Применить электронный браслет для соблюдения вынужденного карантина, как в Гонконге или Южной Корее, где-нибудь в Италии и Швеции, скорее всего, не получилось бы", — добавил Ли Сунг-ююн.

Пренебрежение к опасности

Немаловажную роль играет здесь и психологический настрой в обществе. По словам специалистов, западные процветающие общества вот уже много десятилетий не сталкивались с фатальными кризисами. Поэтому они впали в ложную уверенность, что беды и катастрофы могут случаться где-то далеко, а в их собственных краях будет вечный покой. Именно поэтому они оказались не готовы к столкновению с такой глобальной опасностью, как коронавирусная пандемия, чувство опасности притупилось. И пока коронавирус бушевал в Китае, Японии и Южной Корее, Запад бездействовал, теряя время на подготовку.

Наиболее показателен в этом смысле трагический пример Соединенных Штатов, которые теперь больше похожи на разрушенное государство, нежели на богатейшую сверхдержаву планеты.

"Только когда в Италии люди стали умирать сотнями, на Западе поняли, что COVID-19 — это реальная проблема", — утверждает Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии. "Честно говоря, уже было поздновато", — добавляет он с иронией.

Запад больше, нежели азиатские страны, подвержен всеобщему тотальному индивидуализму, и именно это привело к тому, что западные граждане бойкотируют противопандемические меры, устраивают массовые протесты против ношения масок.

Азиаты, по крайней мере в успешных странах, отнеслись к проблеме совершенно иначе. В частности, им помогло то, что они уже сталкивались с подобным заболеванием SARS, распространившимся в 2003 году. В этом состоит еще один важный фактор, благодаря которому им удалось справиться с пандемией намного лучше, чем Западу.

Безусловно, нельзя утверждать, что вторая волна пандемии не настигнет азиатские страны, и что ситуация в них полностью не изменится. Но здесь можно предугадать действия властей и общества в целом в этих странах, зная о реакции на первую волну заболевания.

Аналитики приводят слова сингапурского исследователя Тан Тарн Хау, который сравнил западный метод защиты с хождением по "заколдованному кругу", полному хаоса, правительственной нерешительности и недоверия ко всему. Конечно, не везде и не всегда так. И тем не менее, чтобы побороть коронавирус, такого подхода явно недостаточно.

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