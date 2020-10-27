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Томатный сок

Ученые открыли неожиданное полезное свойство томатного сока

Pixabay
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201027/32164132/uchenye-otkryli-neozhidannoe-poleznoe-svoystvo-tomatnogo-soka.html

Томатный сок — один из самых популярных в мире. Много известно о его полезных свойствах, но исследования все еще продолжаются.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета изучили влияние томатов на сердечно-сосудистую систему человека.

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Исследование показало, что употребление томатного сока существенно снижает артериальное давление, что позволяет уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rai Al Youm.

По заявлениям самих ученых, подобных экспериментов ранее не проводилось, так что их исследования в дальнейшем помогут людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.

Эксперимент проводился при участии 184 мужчин и 297 женщин. В течение одного года участники испытаний могли пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

По итогу у 94 добровольцев с гипертонией отметили значительное снижение кровяного давления. Кроме этого, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина"). Данный эффект наблюдался у представителей обеих полов и всех возрастных групп.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (25)

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