Ученые открыли неожиданное полезное свойство томатного сока

Томатный сок — один из самых популярных в мире. Много известно о его полезных свойствах, но исследования все еще продолжаются.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета изучили влияние томатов на сердечно-сосудистую систему человека.

Исследование показало, что употребление томатного сока существенно снижает артериальное давление, что позволяет уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rai Al Youm.

По заявлениям самих ученых, подобных экспериментов ранее не проводилось, так что их исследования в дальнейшем помогут людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.

Эксперимент проводился при участии 184 мужчин и 297 женщин. В течение одного года участники испытаний могли пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

По итогу у 94 добровольцев с гипертонией отметили значительное снижение кровяного давления. Кроме этого, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина"). Данный эффект наблюдался у представителей обеих полов и всех возрастных групп.

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