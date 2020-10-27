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ЕС Брюссель

Евросоюз создал общую базу данных по оружейному экспорту

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201027/32171796.html

В ЕС отметили, что база данных позволит любому пользователю просматривать и анализировать информацию об оружейном экспорте ЕС. При этом база будет обновляться ежегодно.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Евросоюз запустил в понедельник базу данных, куда вносится информация об экспорте вооружений европейскими государствами в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Внешнеполитической службы ЕС.

"База данных содержит информацию о стоимости, получателе и типах вооружений в соответствии с экспортными лицензиями, а также реальный экспорт из государств-членов ЕС в период с 2013 по 2019 год", - говорится в документе.

В ЕС отметили, что база данных позволит любому пользователю просматривать и анализировать информацию об оружейном экспорте ЕС. При этом база будет обновляться каждый год. 

Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.
© AFP 2020 / EMMANUEL DUNAND
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Ранее Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза усилить общий контроль за экспортом вооружений. В частности, в документе говорится, что в последние годы значительная часть экспорта европейских вооружений приходится на страны Ближнего Востока и Северной Африки, "которые стали театром вооруженных конфликтов". В этой связи, в парламенте призвали учитывать риски таких поставок.

В то же время, как пояснил на парламентских слушаниях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, решения по экспорту вооружений принимаются на национальном уровне, но, по его словам, ЕС может призывать к большей согласованности в этом вопросе. Для этого, в том числе, внешнеполитическая служба Евросоюза запускает базу данных на своем сайте.

Кроме того, разрабатывается проект постановления Совета ЕС по введению европейского сертификата конечного пользователя для экспорта легкого оружия и боеприпасов.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что экспорт оружия является важным экономическим фактором и способствует развитию высоких технологий. По его данным, на оборонных предприятиях в государствах ЕС работает порядка 400 тысяч человек.

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