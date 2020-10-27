Пока вы спали: COVID во Франции, перехват истребителей, скандал с Водонаевой

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КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Число жертв CОVID-19 во Франции составило 258 человек, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Это рекордный с апреля показатель. Накануне французские врачи выявили 52 010 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, эта цифра также названа рекордной.

Сообщается, что за неделю было госпитализировано 13 066 пациентов с COVID-19, в том числе 1904 – в реанимационное отделение.

Всего с начала пандемии во Франции коронавирусом заразились 1,2 миллиона человек, скончались от вызванных инфекцией осложнений 35 052 жителя страны.

Перехват над акваторией Черного моря

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что в понедельник на перехват двух истребителей-бомбардировщиков ВВС Франции поднимался российский истребитель СУ-27.

Инцидент произошел над акваторией Черного моря. Силы ПВО обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", - передает РИА Новости.

Как сообщается, российский истребитель выполнял полеты "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Нарушения госграницы РФ не допущено.

Водонаеву выгнали из такси

Телеведущая Алена Водонаева вызвала такси и скандал. Водитель категорически отказался надеть защитную маску, это вызвало негодование ведущей, и разгорелась перепалка. Происходящее Водонаева сняла на видео и выложила в соцсети.

В итоге таксист пассажирку высадил. "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - сказал водитель.

Комментируя инцидент в свойственной ей манере, Водонаева рассказала, что тратит на такси значительные суммы: от 50 до 80 тысяч рублей за месяц, а ее "выставляют дурой за ее же деньги".

В некоторых регионах России в контексте пандемии коронавируса действует масочный режим, при котором ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах обязательно.

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