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Защитные маски

Маски носить, тесты проводить: в России ужесточили меры против COVID-19

© AP Photo / Rebecca Blackwell
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2206)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201027/32175219/maski-nosit-testy-provodit-v-russia-uzhestochili-mery-protiv-covid-19.html

В России власти приняли решение ужесточить меры, призванные остановить распространение коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В среду в России вступает в силу предписание Роспотребнадзора, которое обязывает граждан носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Об этом сообщает РИА Новости.

Под запретительные рекомендации попадают зрелищно-развлекательные мероприятия, работа кафе с 23.00 до 06.00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилят режим дезинфекции.

В регионах рекомендовано проводить не менее 150 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения.

Михаил Мишустин.
© Sputnik / Александр Астафьев
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Что касается Москвы, то в столице ограничения довольно строгие. Так, обязателен масочно-перчаточный режим, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.

На "удаленку" перешли ученики старших классов и часть сотрудников компаний. 

В настоящее время Россия находится на четвертом месте по числу инфицированных коронавирусом нового типа. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1,5 миллиона заразившихся, более 26 тысяч человек скончались от вызванных вирусом осложнений.  

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2206)

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