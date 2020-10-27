Маски носить, тесты проводить: в России ужесточили меры против COVID-19

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В среду в России вступает в силу предписание Роспотребнадзора, которое обязывает граждан носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Об этом сообщает РИА Новости.

Под запретительные рекомендации попадают зрелищно-развлекательные мероприятия, работа кафе с 23.00 до 06.00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилят режим дезинфекции.

В регионах рекомендовано проводить не менее 150 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения.

Что касается Москвы, то в столице ограничения довольно строгие. Так, обязателен масочно-перчаточный режим, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.

На "удаленку" перешли ученики старших классов и часть сотрудников компаний.

В настоящее время Россия находится на четвертом месте по числу инфицированных коронавирусом нового типа. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1,5 миллиона заразившихся, более 26 тысяч человек скончались от вызванных вирусом осложнений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova