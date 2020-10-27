Актер Михаил Ефремов лишился всех своих денег - СМИ

По информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, актер не успел вовремя подать декларацию индивидуального предпринимателя.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Счета актера, предположительно, были заблокированы налоговой службой, так как он не смог подать декларацию из-за продолжающихся судебных тяжб.

В то же время адвокат Ефремова Петр Хархорин заявил, что данная информация не соответствует действительности, сообщает информагентство РИА Новости.

"Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой. Деньги Михаила Олеговича находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Это произошло после того, как актер выплатил семье погибшего в ДТП Сергея Захарова 3 миллиона рублей.

Также семья погибшего подала дополнительно гражданский иск в 111 тысяч рублей в качестве компенсации за похоронные расходы.

ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве, на Садовом кольце. Принадлежащий актеру Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров –скончался в больнице на следующий день после происшествия.

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