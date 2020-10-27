Карантин шагает по Европе: нахлынула вторая волна коронавируса

На фоне увеличивающегося с каждым днем числа заражений, в ряде стран Европы ужесточают карантинные меры.

Многие политики всерьез заговорили о вероятности новых национальных локдаунов, другие же перешли к активным действиям.

Греция – комендантский час и никаких вечеринок

В Греции уже с прошедших выходных действует комендантский час из-за COVID-19. Его ввели пока не по всей стране, а только в районах с высоким уровнем заболеваемости. Каждый день с 00.30 до 5 утра в этих районах запрещено передвижение, становится обязательным ношение маски, причем не только в закрытых помещениях, но и на улице.

О введении новых, более жестких мер борьбы с распространением коронавируса объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением к гражданам в прошедший четверг.

Госорганы Греции будут вести тотальный контроль за соблюдением введенных ограничений. "Владельцы магазинов, которые не соблюдают правила, а также работодатели, не защищающие своих сотрудников, будут наказаны", – обещает премьер-министр страны. Особенно жестким будет контроль над индустрией развлечений.

"Не время для тайных вечеринок, когда вирус устраивает вечеринки против нашей жизни", - сказал Мицотакис.

Надежду на скорое избавление от строгих антикоронавирусных мер греческий премьер связывает исключительно с появлением действенной вакцины.

"Правительство позаботилось о том, чтобы мы получили ее [вакцину] вовремя и сделали ее доступной для всех как можно быстрее", - заявил Мицотакис в заключение своей речи.

Франция - чрезвычайное санитарное положение

Во Франции в начале недели медики зафиксировали рекордные 52 010 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Но, по оценкам ученого совета, реальные цифры на порядок больше. Включая недиагностированные и бессимптомные случаи, показатель может составить 100 тысяч человек.

На фоне второй волны эпидемии власти Франции ужесточают ограничительные меры. В стране действует режим чрезвычайного санитарного положения. В 54 департаментах страны введен комендантский час с 21.00 до 06.00. Власти не исключают, что режим этот продлится до Нового года.

Испания – изоляция городов

В Испании на карантин уходят отдельные города. Например, Бургос (автономное сообщество Кастилия и Леон) в минувшую среду ушел на полную изоляцию в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. На территории города начало действовать положение, при котором не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости и максимально сократить социальные контакты.

По мнению региональных властей, принявших решение об изоляции, "карантин по периметру" позволит избежать распространения высокого уровня заражений из Бургоса на другие территории.

Аналогичные меры уже действуют в Леоне, Паленсии, Саламанке, Аранда-де-Дуэро и еще ряде муниципалитетов сообщества Кастилия и Леон.

Подобные ограничения постепенно начали вводить и в других автономных сообществах. А с воскресенья уже по всей Испании был введен комендантский час. Населению запрещено выходить на улицу с 22:00 до 6:00, закрыты все развлекательные заведения и магазины.

А власти Каталонии также обсуждают возможность введения "карантина выходных дней", полного запрета покидать свои дома во время выходных, ведь именно на эти дни приходится больше всего социальных контактов, которые власти стремятся ограничить.

Италия – все не так уж плохо

В Италии взрывного прироста числа заражений пока нет. Тем не менее, помня о том, как тяжело страна пережила первую волну заражений весной этого года, власти решили приложить все усилия для того, чтобы не допустить нового массового завоза вируса в страну.

МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне роста числа заражений коронавирусом в соседних странах и призывает учитывать возможные проблемы при возвращении на родину.

Кроме того, дипломаты не исключают введения дальнейших ограничений, которые могут осложнить возвращение итальянцев домой, особенно по приезду из стран, не входящих в ЕС.

Ограничения на въезд в Италию и транзит по ее территории действуют для ряда стран с лета этого года. Всего в список были включены 16 государств, в том числе и Молдова.

Германия – "облегченный карантин"

В Германии также обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19, сообщает немецкая BILD.

Правда, о полном карантине пока речь не идет, правительство склоняется к идее введения его облегченного варианта, при котором школы и детские сады продолжат работу, для магазинов введут ограничения, а рестораны и бары будут закрыты, массовые мероприятия отменены.

Окончательное решение о введение подобных мер будет вынесено в среду, на встрече канцлера и глав 16 германских земель.

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