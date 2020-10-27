14:22 27 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD17.03
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона

Производство новой вакцины от COVID-19 запущено в России

© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2207)
5310
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31761914.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201027/32176626/proizvodstvo-novoy-vaktsiny-ot-covid-19-zapuscheno-v-russia.html

В России приступили к производству второй по счету вакцины от коронавируса нового типа, ее разработали в научном центре "Вектор".

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. О начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.  

Второй российский препарат для профилактики коронавируса, созданный на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", был зарегистрирован в середине октября.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
Пресс-служба АФК "Система"
Вакцины от COVID-19: Россия готова к обмену опытом с Европой и поставкам

Сообщается, что в ближайшее время специалисты приступят к пострегистрационным испытаниям "ЭпиВакКороны". Предполагается задействовать 40 тысяч добровольцев: это, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день.

Массовые поставки препарата запланированы на конец ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить уже в начале 2021 года.

Первой российской вакциной, регистрация которой состоялась в начале августа, стал препарат "Спутник-V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2207)

По теме

Бэсеску: Румыния должна попросить у России вакцину от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США. Что Трамп и Байден приписывают России?
Видео - Что Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться