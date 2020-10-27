Производство новой вакцины от COVID-19 запущено в России

В России приступили к производству второй по счету вакцины от коронавируса нового типа, ее разработали в научном центре "Вектор".

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. О начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Второй российский препарат для профилактики коронавируса, созданный на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", был зарегистрирован в середине октября.

Сообщается, что в ближайшее время специалисты приступят к пострегистрационным испытаниям "ЭпиВакКороны". Предполагается задействовать 40 тысяч добровольцев: это, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день.

Массовые поставки препарата запланированы на конец ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить уже в начале 2021 года.

Первой российской вакциной, регистрация которой состоялась в начале августа, стал препарат "Спутник-V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.

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