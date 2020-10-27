"Спутник-V" направился на переквалификацию

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" направлена на переквалификацию во Всемирную Организацию Здравоохранения.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса "Спутник V" направлены во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении фонда, Россия стала одной из первых стран, обратившихся в ВОЗ для преквалификации своей вакцины против новой коронавирусной инфекции.

"Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса "Спутник V", которая создана на безопасной, эффективной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека... Выражаем признательность ВОЗ за активное сотрудничество и рассчитываем на успешное прохождение процесса преквалификации на всех основных этапах", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Программа по преквалификации - единственная глобальная программа по обеспечению качества лекарственных средств. Она координируется ВОЗ, которая осуществляет оценку качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Если медицинский препарат соответствует требованиям, установленным Всемирной организацией здравоохранения, его вносят в перечень прошедших преквалификацию.

Учитывая пандемию, ускоренная процедура регистрации (Emergency Use Listing, EUL) российской вакцины позволит сделать ее доступной для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами и поддержать глобальные усилия по профилактике коронавирусной инфекции, отмечает агентство.

Если вакцина успешно пройдет переквалификацию, ее можно будет включить в перечень лекарственных препаратов, который используется международными закупочными организациями и странами для управления массовыми закупками лекарственных средств.

Первой российской вакциной, регистрация которой состоялась в начале августа, стал препарат "Спутник-V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Во вторник было объявлено о начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", она разработана в научном центре "Вектор". Также продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova