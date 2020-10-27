Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию

Сергей Лавров был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Из-за контакта с зараженным коронавирусом глава МИД РФ Сергей Лавров уйдет на самоизоляцию, все запланированные визиты и встречи переносятся на более поздние сроки.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие хорошее", - сказали в департаменте информации и печати российского МИД.

У Лаврова на 28 и 29 октября были запланированы рабочие визиты в Сараево и Белграде, 26 октября он был в Греции.

Сотрудники МИД РФ регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют предписаниям, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы регулярно сдаём тесты, следуем предписаниям", - написала она на своей странице в Facebook.

В России зафиксировано около 16,5 тысячи новых случаев COVID-19, что почти на тысячу ниже пика. Общее количество выявленных в стране случаев CoViD-19 — 1 547 774. Выздоровело 1 158 940 человек.

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