17:47 27 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD17.03
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию

Пресс-служба МИД РФ
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32183380.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201027/32183737/glava-mid-russia-sergey-lavrov-ushel-na-samoizolyatsiyu.html

Сергей Лавров был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Из-за контакта с зараженным коронавирусом глава МИД РФ Сергей Лавров уйдет на самоизоляцию, все запланированные визиты и встречи переносятся на более поздние сроки.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие хорошее", - сказали в департаменте информации и печати российского МИД.

У Лаврова на 28 и 29 октября были запланированы рабочие визиты в Сараево и Белграде, 26 октября он был в Греции.

Сотрудники МИД РФ регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют предписаниям, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы регулярно сдаём тесты, следуем предписаниям", - написала она на своей странице в Facebook.

В России зафиксировано около 16,5 тысячи новых случаев COVID-19, что почти на тысячу ниже пика. Общее количество выявленных в стране случаев CoViD-19 — 1 547 774. Выздоровело 1 158 940 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Врач рассказал о том, как чувствует себя Трамп, у которого выявили COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США. Что Трамп и Байден приписывают России?
Видео - Что Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться