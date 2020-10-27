Российский суд признал геноцидом убийства нацистами мирных жителей

Речь идет о расправе, произошедшей в деревне Жестяная Горка Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Впервые в российском судопроизводстве Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами, сообщает РИА Новости.

"Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысяч советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп", — огласила решение судья Марина Малышева.

Также начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков в заключительном слове напомнил, что согласно уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности.

Историки сходятся во мнении, что данное судебное разбирательство, несмотря на то, что было проведено с значительным опозданием, теперь может послужить достаточной юридической базой для других подобных расследований. Также оно может помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.

В деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения, произошло это в 1942 году. Весной 2019 года на месте массовых расстрелов поисковики проводили раскопки в рамках всероссийского проекта "Без срока давности". Им удалось найти останки более 500 человек.

Среди убитых удалось идентифицировать 188 детей, младшим из которых было всего пять лет, 113 женщин, 146 мужчин. Убийства совершались выстрелами в голову, также жертвам наносились множественные удары тупыми и рубящими предметами.

По данным прокуратуры, нацистами была создана специальная "тайлькоманда", в которую входили более 20 человек. Во главе ее находились офицеры, немцы и австрийцы, а часть рядовых исполнителей составили выходцы из Латвийской ССР.

Главным организатором считают немецкого генерала Курта Херцога, который был приговорен в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Непосредственных исполнителей расправ к ответственности привлечь так и не удалось.

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