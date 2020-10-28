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Сахар.

Врач назвал два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

© Sputnik / Pavel lisitsyn
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201028/32186102/vrach-nazval-dva-produkta-uvelichivayuschikh-risk-vozniknoveniya-raka.html

Названы продукты, чрезмерное употребление котрых может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе возникновения рака.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Продуктами, неумеренное потребление которых увеличивает риск развития рака являются сахар и красное мясо, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов телеканалу "Звезда".

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© Depositphotos / AndrewLozovyi
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Все знают, что избыточное употребление сахара приводит к ожирению, что может стать причиной гипертонической болезни и сахарного диабета второго типа. Именно на фоне этих заболеваний часто появляется рак.

Такая зависимость обусловлена тем, что опухолям для развития необходимо "питание", которым и становится глюкоза. 

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.

Он также отметил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.

По словам онколога, красное мясо может стать источником канцерогенов, особенно в жареном виде. Также он предостерег от употребления в пищу переработанного мяса или приготовленного на углях.

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