Врач назвал два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

Названы продукты, чрезмерное употребление котрых может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе возникновения рака.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Продуктами, неумеренное потребление которых увеличивает риск развития рака являются сахар и красное мясо, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов телеканалу "Звезда".

Все знают, что избыточное употребление сахара приводит к ожирению, что может стать причиной гипертонической болезни и сахарного диабета второго типа. Именно на фоне этих заболеваний часто появляется рак.

Такая зависимость обусловлена тем, что опухолям для развития необходимо "питание", которым и становится глюкоза.

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.

Он также отметил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.

По словам онколога, красное мясо может стать источником канцерогенов, особенно в жареном виде. Также он предостерег от употребления в пищу переработанного мяса или приготовленного на углях.

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