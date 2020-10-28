Врач назвал два продукта, увеличивающих риск возникновения рака

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Продуктами, неумеренное потребление которых увеличивает риск развития рака являются сахар и красное мясо, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов телеканалу "Звезда".
Такая зависимость обусловлена тем, что опухолям для развития необходимо "питание", которым и становится глюкоза.
"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.
Он также отметил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.
По словам онколога, красное мясо может стать источником канцерогенов, особенно в жареном виде. Также он предостерег от употребления в пищу переработанного мяса или приготовленного на углях.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>