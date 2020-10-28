Глава Евросовета предложил унифицировать систему тестирования на COVID-19

В связи с тем, что количество инфицированных коронавирусом нового типа быстро растет во всем мире, глава Евросовета предлагает ввести в ЕС общую систему экспресс-тестов на COVID-19.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. С инициативой унифицировать в странах ЕС систему тестирования на COVID-19 выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости. В частности, предлагается использовать экспресс-тестирование, чтобы быстрее выявлять носителей вируса и изолировать их.

"Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать", - отметил Шарль Мишель в эфире французской радиостанции RTL.

Он полагает, что повторный локдаун не сможет справиться со второй волной коронавируса в Европе, так как "о самом вирусе по-прежнему далеко не все известно, и остаются загадки". Новая всеобщая самоизоляция, отмечает Мишель, "будет иметь серьезные экономические, социальные и психологические последствия".

В качестве альтернативы глава Европейского совета видит применение во всей Европе эффективной системы тестирования, для чего необходимо "наличие быстрых тестов, которые не требуют в такой степени логистических усилий и длительного периода ожидания".

На четверг запланирована видеоконференция европейских лидеров, они намерены обсудить вопросы унификации тестов на COVID-19 и аспекты будущей вакцинации, проинформировал Мишель. По его словам, многие европейские лидеры согласны, что общеевропейская система тестирования может оказаться более эффективной, чем национальная.

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В ряде европейских стран, на фоне растущей статистики заражений COVID-19, было принято решение ужесточить карантинные меры. Так, комендантский час действует в Греции и некоторых крупных городах Франции, а также в Бельгии, где работают Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент.

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