Путин: о второй волне пандемии говорить рано, до ряда регионов только первая докатывается

Глава государства отметил, что власти следят за ситуацией, идет работа на экспертном уровне, но вопросов остается немало.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Речи о второй волне коронавируса в России нет, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

"Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события".

Президент отметил, что власти следят за ситуацией, идет работа на экспертном уровне, но вопросов остается немало.

Также Путин поручил бесплатно обеспечивать лекарствами пациентов с COVID-19, которые болеют в легкой форме и лечатся амбулаторно. На эти цели направят более пяти миллиардов рублей, добавил президент.

"Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", — подчеркнул он.

Всего регионам на борьбу с коронавирусом незамедлительно дополнительно выделят десять миллиардов рублей, добавил Путин. Он уточнил, что деньги пойдут на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на закупку средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы и проведение тестирований.

"Нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что нужно сделать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки — значит нужно это делать. Если необходимость что-то перепрофилировать — не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, — но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующие решения", — обратился Путин к членам правительства.

При этом он призвал и губернаторов не забывать о своей ответственности.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах неоднозначная. По ее словам, по данным на конец минувшей недели в 38 субъектах заболеваемость растет, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 — положение относительно стабильно.

"На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", — добавила она.

Вице-премьер заверила президента, что правительство вместе с регионами приложит все усилия для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в стране.

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