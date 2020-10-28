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Путин провел совещание с членами правительства РФ. 28 октября 2020.

Путин: о второй волне пандемии говорить рано, до ряда регионов только первая докатывается

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Глава государства отметил, что власти следят за ситуацией, идет работа на экспертном уровне, но вопросов остается немало.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Речи о второй волне коронавируса в России нет, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

"Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события".

Президент отметил, что власти следят за ситуацией, идет работа на экспертном уровне, но вопросов остается немало.

Также Путин поручил бесплатно обеспечивать лекарствами пациентов с COVID-19, которые болеют в легкой форме и лечатся амбулаторно. На эти цели направят более пяти миллиардов рублей, добавил президент.

Защитные маски
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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"Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", — подчеркнул он.

Всего регионам на борьбу с коронавирусом незамедлительно дополнительно выделят десять миллиардов рублей, добавил Путин. Он уточнил, что деньги пойдут на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на закупку средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы и проведение тестирований.

"Нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что нужно сделать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки — значит нужно это делать. Если необходимость что-то перепрофилировать — не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, — но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующие решения", — обратился Путин к членам правительства.

При этом он призвал и губернаторов не забывать о своей ответственности.

Михаил Мишустин.
© Sputnik / Александр Астафьев
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В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах неоднозначная. По ее словам, по данным на конец минувшей недели в 38 субъектах заболеваемость растет, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 — положение относительно стабильно.

"На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тысячи коронавирусных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%. А в пяти занято более 95% коечного фонда", — добавила она.

Вице-премьер заверила президента, что правительство вместе с регионами приложит все усилия для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в стране.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2215)

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