17:59 28 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске.

Применение боевого оружия на протестах: обстоятельства разъяснил глава МВД Белоруссии

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/01/31508880.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201028/32196627/usloviya-primeneniya-boevogo-oruzhiya-na-protestakh-razyasnenie-glavy-mvd-belorussii.html

Министр подчеркнул: никто не говорил, что боевое оружие будет применяться без разбору по мирным протестующим.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, комментируя возможность применения правоохранителями боевого оружия в отношении участников несанкционированных акций, заявил, что диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

"Боевое оружие, прежде всего, применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет", - сказал Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в своем Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

Министр подчеркнул: никто не говорил, что боевое оружие будет применяться без разбору по мирным протестующим.

"Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия", - указал Караев.

© Sputnik / Andrey Stasevich
Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

В воскресенье оппозиция провела в разных населенных пунктах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупная акция прошла в Минске, где протестующие устроили шествие. Эту акцию в районе улицы Орловская силовики пресекли с применением спецсредств, провели задержания ее участников.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лукашенко: современные технологии позволяют сменить тактику борьбы с протестующими
Кремль о поездке Нарышкина в Минск: речь идет о судьбе внешней разведки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Досрочное голосование на выборах президента США
Спас мир курьезным способом - одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Видео - "Спас мир курьезным способом", одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться