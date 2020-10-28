Применение боевого оружия на протестах: обстоятельства разъяснил глава МВД Белоруссии

Министр подчеркнул: никто не говорил, что боевое оружие будет применяться без разбору по мирным протестующим.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, комментируя возможность применения правоохранителями боевого оружия в отношении участников несанкционированных акций, заявил, что диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

"Боевое оружие, прежде всего, применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет", - сказал Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовал в своем Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

Министр подчеркнул: никто не говорил, что боевое оружие будет применяться без разбору по мирным протестующим.

"Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия", - указал Караев.

В воскресенье оппозиция провела в разных населенных пунктах Белоруссии акции протеста. Наиболее крупная акция прошла в Минске, где протестующие устроили шествие. Эту акцию в районе улицы Орловская силовики пресекли с применением спецсредств, провели задержания ее участников.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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