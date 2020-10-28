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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК: нужно поддерживать ограничения на поездки в ЕС из третьих стран

© REUTERS / Ciro De Luca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201028/32198101/glava-ec-nuzhno-podderzhivat-ogranicheniya-na-poezdki-v-eu-iz-tretikh-stran.html

Вместе с тем, странам-членам стоит облегчить воссоединение пар и семей в нынешних непростых условиях.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Позицию о необходимости и в дальнейшем поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости

"На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

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Глава ЕК подчеркнула, что странам-членам стоит облегчить воссоединение пар и семей в нынешних непростых условиях.

В настоящее время в ЕС действуют ограничения на поездки из третьих стран, в их число входит и Республика Молдова. В перечень государств, с которыми ЕС можно открыть границы, входят всего девять государств: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай и Китай  - при условии подтверждения взаимности в данном вопросе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2221)

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