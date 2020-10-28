Глава ЕК: нужно поддерживать ограничения на поездки в ЕС из третьих стран

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Позицию о необходимости и в дальнейшем поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне второй волны коронавируса выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
"На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.
В настоящее время в ЕС действуют ограничения на поездки из третьих стран, в их число входит и Республика Молдова. В перечень государств, с которыми ЕС можно открыть границы, входят всего девять государств: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай и Китай - при условии подтверждения взаимности в данном вопросе.
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