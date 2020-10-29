Врач рассказала об опасности популярного приспособления для сна

Многие привыкли использовать беруши как приспособления для сна. Приятно уснуть в полной тишине, когда ничего не может тебя побеспокоить. Однако беруши могут нанести вред здоровью, если их использовать неправильно.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Врач-оториноларинголог Кира Базаркина считает, что беруши могут нанести вред здоровью, если игнорировать правила их использования, сообщает РИА Новости со ссылкой на "АиФ".

Прежде всего, нужно научиться правильно вставлять беруши. Делать это нужно аккуратно, стараясь не травмировать кожу слухового прохода – это может послужить причиной появления инфекции. Перед этим обязательно продезинфицируйте и руки, и беруши.

Недопустимо использовать повторно одноразовые беруши. Все дело в том, что обычно они изготовлены из пористых материалов, которые могут быть идеальной средой для жизни и размножения бактерий.

"Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск травмирования слухового прохода или занесения инфекции во время введения данного приспособления", — заключила Базаркина.

Доставать беруши из ушей нужно также очень аккуратно, без резких движений.

Нельзя давать свои беруши другим людям, эти приспособления должны быть строго индивидуальны. Нежелательно, по мнению врача, использовать беруши людям с повышенным образованием серы, так как иногда это может привести к образованию пробок.

В целом же, отметила врач, если выполнять указанные требования, то никаких проблем возникнуть не должно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova