10:06 29 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.03
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Человек закрылся подушкой, архивное фото

Врач рассказала об опасности популярного приспособления для сна

CC0 / Wokandapix
Общество
Получить короткую ссылку
138 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201029/32168436/vrach-rasskazala-ob-opasnosti-berushi.html

Многие привыкли использовать беруши как приспособления для сна. Приятно уснуть в полной тишине, когда ничего не может тебя побеспокоить. Однако беруши могут нанести вред здоровью, если их использовать неправильно.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Врач-оториноларинголог Кира Базаркина считает, что беруши могут нанести вред здоровью, если игнорировать правила их использования, сообщает РИА Новости со ссылкой на "АиФ".

ЯсноПонятно
© Sputnik
От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

Прежде всего, нужно научиться правильно вставлять беруши. Делать это нужно аккуратно, стараясь не  травмировать кожу слухового прохода – это может послужить причиной появления инфекции. Перед этим обязательно продезинфицируйте и руки, и беруши.

Недопустимо использовать повторно одноразовые беруши. Все дело в том, что обычно они изготовлены из пористых материалов, которые могут быть идеальной средой для жизни и размножения бактерий.

"Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск травмирования слухового прохода или занесения инфекции во время введения данного приспособления", — заключила Базаркина.

Доставать беруши из ушей нужно также очень аккуратно, без резких движений.

Нельзя давать свои беруши другим людям, эти приспособления должны быть строго индивидуальны. Нежелательно, по мнению врача, использовать беруши людям с повышенным образованием серы, так как иногда это может привести к образованию пробок.

В целом же, отметила врач, если выполнять указанные требования, то никаких проблем возникнуть не должно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ответ дан: сколько надо спать, чтобы быть здоровым


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Последний пассажирский рейс Ту-154 в России
Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США.
Видео - Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться