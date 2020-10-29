Пока вы спали: послание из прошлого, карантин во Франции, обращение Гоши Куценко

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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Необычное послание, датированное 1941 годом, нашли реставраторы в Антверпене, в церкви святого Иакова. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте бельгийского города.

Автор послания, которое было вложено в спичечный коробок, посоветовал потомкам в полной мере насладиться жизнью. Есть предположение, что записку оставили маляры.

"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, чтобы они наслаждались своей жизнью", — говорится в ней.

Авторы поведали, что стали свидетелями двух войн, очень часто голодали. Они посоветовали потомкам запастись рисом, мукой, табаком и пшеницей в том случае, если вновь начнется война. Однако авторы послания выразили надежду, что их потомки будут жить лучше.

Пользователи соцсетей написали в комментариях к посту, что растроганы находкой бельгийских реставраторов. По их словам, это "прекрасно и душераздирающе". Многие не сдержали слез.

Нация на самоизоляции

В пятницу, 30 октября, по всей Франции воодится режим самоизоляции - на фоне второй волны эпидемии коронавируса. Об этом в обращении к нации заявил президент Эммануэль Макрон.

"....я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - отметил он.

Ограничения будут действовать до 1 декабря.

"Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения", - также сказал Макрон.

Кроме того, будут запрещены публичные собрания и передвижения из одного региона в другой. Для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение.

"Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - пояснил президент Франции.

Прошлый карантин, который ввели на территории страны в марте, продлился без малого два месяца.

Общее число заразившихся с момента начала эпидемии коронавируса во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч.

Призвал не слушать "диссидентов"

С обращением, но только к россиянам, выступил известный актер Гоша Куценко - и тоже из-за коронавируса. Ранее он попал в больницу с COVID-19, и принял решение рассказать о своих впечатлениях в Instagram.

Артист сообщил, что выздоровел, поблагодарил врачей и всех, кто задействован в борьбе с пандемией. "Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" — написал он.

Куценко призвал россиян "не верить отрицающим ковид, а верить врачам и переболевшим".

Актер посоветовал всем носить маски и подчеркнул, что в Китае, как он полагает, эпидемию остановили благодаря "элементарной дисциплине".

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