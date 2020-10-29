Пока вы спали: послание из прошлого, карантин во Франции, обращение Гоши Куценко

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Необычное послание, датированное 1941 годом, нашли реставраторы в Антверпене, в церкви святого Иакова. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте бельгийского города.
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Ongelooflijk 😱 Deze werkman vond in de Sint-Jacobskerk een briefje uit 1941 met een pakkende boodschap￼: ‘Als deze zoldering nog eens geschilderd zal worden, zullen wij niet meer tot deze aarde behoren … " Het bijzondere verhaal van John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine en Jul Van Hemeldonck ... ‘In ’t jaar 1941 word de zoldering der kerk gelijmd met een rollende stelling van 26 meters hoog, voor den dienst stadsgebouwen. Als die zoldering nog eens geschilderd zal worden, zullen wij niet meer tot deze aarde behoren, wij moeten ons nakomelingen zeggen dat wij het niet plezierig in ons leven gehad hebben. Twee oorlogen hebben wij medegemaakt, een in 1914 een in 1940, dat kan nog al tellen he!!! Wij staan hier te werken zwart van den honger, tot den laatsten cent persen zij ons af om een weinig eten. Ik geef onze nakomelingen den goede raad als het nog eens oorlog word in de levensloop zorgt goed, voor een voorraad in huis, zoo als rijst, koffie, bloem, tabak, tarwe, graan voor u in ’t leven te houden!!! Geniet vol op van ’t leven, neemt bijtijds een ander vrouwtje, voor degene die getrouwd zijn pas op ’t huis!!! Salut mannen!!! Gedaan den 21 juli van ’t jaar 1941 door de schilders dienst der gebouwen John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine en Jul Van Hemeldonck. De boodschap zat verstopt in een luciferdoosje. Dat doosje was weggemoffeld in een sluitsteen, een ornament die de punten van de gewelven met elkaar verbindt. De werkmannen schreven hun boodschap op de keerzijde van twee activiteitenbonnen van de toenmalige Dienst der Stadsgebouwen. #antwerpen #antwerp #erfgoed
Автор послания, которое было вложено в спичечный коробок, посоветовал потомкам в полной мере насладиться жизнью. Есть предположение, что записку оставили маляры.
"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, чтобы они наслаждались своей жизнью", — говорится в ней.
Авторы поведали, что стали свидетелями двух войн, очень часто голодали. Они посоветовали потомкам запастись рисом, мукой, табаком и пшеницей в том случае, если вновь начнется война. Однако авторы послания выразили надежду, что их потомки будут жить лучше.
Пользователи соцсетей написали в комментариях к посту, что растроганы находкой бельгийских реставраторов. По их словам, это "прекрасно и душераздирающе". Многие не сдержали слез.
Нация на самоизоляции
В пятницу, 30 октября, по всей Франции воодится режим самоизоляции - на фоне второй волны эпидемии коронавируса. Об этом в обращении к нации заявил президент Эммануэль Макрон.
"....я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - отметил он.
Ограничения будут действовать до 1 декабря.
"Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения", - также сказал Макрон.
Кроме того, будут запрещены публичные собрания и передвижения из одного региона в другой. Для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение.
"Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - пояснил президент Франции.
Прошлый карантин, который ввели на территории страны в марте, продлился без малого два месяца.
Общее число заразившихся с момента начала эпидемии коронавируса во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч.
Призвал не слушать "диссидентов"
С обращением, но только к россиянам, выступил известный актер Гоша Куценко - и тоже из-за коронавируса. Ранее он попал в больницу с COVID-19, и принял решение рассказать о своих впечатлениях в Instagram.
Артист сообщил, что выздоровел, поблагодарил врачей и всех, кто задействован в борьбе с пандемией. "Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" — написал он.
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Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку!🤯Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!🥺Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски!🤪Люди не ведают, что болтают! 😊Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! 🤗А особенно верьте тем, кого уже нет( Это особенная пневмония! 🤯И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом заслуживают доверия! 👋🏻Всем, кто несёт глупости про ношения Масок- идите в попу! Дышите там!) а по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! 😋Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах!👍🏼Но! В МАСКАХ! Включаем 🧠
Куценко призвал россиян "не верить отрицающим ковид, а верить врачам и переболевшим".
Актер посоветовал всем носить маски и подчеркнул, что в Китае, как он полагает, эпидемию остановили благодаря "элементарной дисциплине".
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